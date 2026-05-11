Juicio Maradona: médicos revelan que Luque ignoró advertencias de no operarlo

Buenos Aires, Argentina.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continuará este martes con la declaración de un médico que participó como veedor de la autopsia a pedido de la familia del astro y de dos profesionales que tuvieron contacto con el exfutbolista en una clínica donde estuvo ingresado poco antes de su fallecimiento.

Después de que el primer juicio por la muerte del astro resultara anulado en mayo de 2025 por el mal accionar de una de las juezas, un nuevo proceso se desarrolla desde el pasado abril en los tribunales de San Isidro.

Este martes declararán médicos que trataron al ídolo en la clínica Ipensa, en la que Maradona fue ingresado el 2 de noviembre de 2020 -poco antes de su muerte el 25 de noviembre de ese año- y donde permaneció apenas un día por decisión de su médico de cabecera y principal imputado en la causa, el neurocirujano Leopoldo Luque.

En Ipensa se le detectó un hematoma subdural en la cabeza que, según declararon el pasado jueves un neurólogo y un neurocirujano que lo trataron en la clínica, no era la causa del malestar del astro ni requería la intervención quirúrgica a la que fue sometido.

Uno de los médicos que prestará declaración este martes es el clínico Marcos Correa, quien en el juicio del año pasado aseguró que su recomendación en aquel momento, al igual que la de sus colegas, fue no operar a Maradona.

También declarará el cardiólogo Oscar Alberto Franco, quien en el proceso del año pasado relató que, previo a aquella cirugía, intentó someter al exfutbolista a estudios cardiológicos a los que Luque se negó.