Primer médico que acudió a la casa de Maradona tras su muerte declarará en el juicio

Buenos Aires, Argentina.- El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este jueves con la declaración del doctor Colin Campbell, vecino del barrio exclusivo en el que falleció el ídolo y primer médico que acudió al domicilio para realizar maniobras de reanimación. Un segundo juicio por la muerte de Maradona se celebra desde el pasado 14 de abril, después de que el primero resultara anulado en 2025 por el mal accionar de una de las juezas. El astro argentino del fútbol falleció el 25 de noviembre de 2020 mientras recibía cuidados domiciliarios en una casa de un barrio exclusivo a las afueras Buenos Aires.

Ese día, a las 12:26 hora local (15:26 GMT), Colin Campbell, cirujano plástico y vecino del barrio, fue convocado al domicilio por un guardia de seguridad del lugar, ante el aviso de que Maradona se encontraba descompensado. En el primer juicio Campbell declaró que al arribar al domicilio halló a Maradona sin signos vitales y estimó que el fallecimiento se había producido horas antes. "Le tomé los signos vitales y estaba muy frío. Por mi experiencia y mis conocimientos como médico puedo decir que hacía ya un tiempo que estaba así", dijo, y estimó en una o dos horas el tiempo que el exfutbolista yació muerto en su cama.

Declaraciones pospuestas