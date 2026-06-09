Inicia juicio de Jonathan Rinderknecht, acusado del mortal incendio de Palisades en Los Ángeles

Los Ángeles, Estados Unidos.- El juicio contra el acusado de provocar un incendio el primer día de 2025 que, según la fiscalía, ardió lentamente durante una semana hasta convertirse en uno de los siniestros más mortales de Los Ángeles, comenzó este lunes con la selección del jurado. Jonathan Rinderknecht, de 30 años, fue detenido y acusado en octubre pasado de iniciar maliciosamente lo que se convirtió en el Incendio de Palisades, ocurrido en enero de 2025 y que se cobró la vida de 12 personas. El sospechoso se declaró no culpable de las imputaciones por lo que ahora enfrenta un juicio, que de perder le podría acarrear una pena de 45 años en una prisión federal. De acuerdo con las autoridades, el hombre provocó un incendio en Año Nuevo que ardió lentamente durante días y que se vio avivado por fuertes vientos en la mañana local del 7 de enero y que devastó el acaudalado sector de Palisades.

Entre las pruebas recopiladas de sus dispositivos digitales se encontraba una imagen generada en ChatGPT que mostraba una ciudad en llamas, declaró el fiscal federal para California Bill Essayli. "La denuncia alega que la imprudencia de una sola persona causó uno de los peores incendios que Los Ángeles haya visto jamás, causando muertes y destrucción generalizada en Pacific Palisades", aseguró la Fiscalía en documentos. Según una declaración jurada presentada con la denuncia, las autoridades determinaron que el fuego de Palisades era un incendio "remanente", una continuación del de Lachman que comenzó temprano en la mañana del día de Año Nuevo de 2025. Si bien las llamas fueron sofocadas por los bomberos rápidamente, el fuego siguió ardiendo bajo tierra sin que nadie lo supiera hasta el 7 de enero, cuando fuertes vientos hicieron que el incendio subterráneo saliera a la superficie y se propagara. Las autoridades señalaron que horas antes del inicio del fuego Rinderknecht trabajaba como conductor de Uber y dos de sus pasajeros señalaron que se encontraba "agitado y de mal humor". Tras dejar a un cliente en Pacific Palisades, donde él también residía, fue al sendero Skull Rock, grabó videos, escuchó una canción cuyo video mostraba objetos incendiándose y caminó por la zona. Poco después, se detectó el inicio del fuego, y aunque intentó llamar al 911, no logró comunicarse de inmediato. Rinderknecht huyó del lugar en su vehículo y luego regresó para observar el incendio y grabarlo nuevamente.