Juez federal desestima demanda del Gobierno de EE UU a jueces por frenar deportaciones

El juez Thomas Cullen , nominado por el presidente Donald Trump durante su primer mandato, rechazó la querella del Gobierno, presentada en mayo, que buscaba eliminar este freno a su proceso de deportaciones.

Washington, Estados Unidos.- Un juez federal de Estados Unidos desestimó este martes la demanda del Departamento de Justicia contra quince jueces federales de Maryland, quienes habían emitido una orden que prohibía a la Administración de Donald Trump realizar deportaciones durante al menos 48 horas.

La orden acordada por el Tribunal de Distrito de EEUU de Maryland exige al secretario dictar automáticamente una orden cautelar contra la deportación o la impugnación de la situación legal de cualquier extranjero detenido en ese estado por las autoridades migratorias, a fin de revisar las garantías legales de su detención.

"Cualquier lectura imparcial de las autoridades legales citadas por los demandados lleva a la ineludible conclusión de que este tribunal no tiene otra alternativa que desestimar el caso. Sostener lo contrario iría en contra de un precedente abrumador, se apartaría de la tradición constitucional de larga data y ofendería el estado de derecho", escribió el magistrado

Cullen se refirió al habeas corpus, una garantía legal que permite a cualquier persona detenida solicitar que un juez revise la legalidad de su detención.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sin embargo, el juez apuntó que si la Administración insiste en acabar con esta orden debe utilizar un procedimiento diferente al de atacar directamente a los magistrados, quienes, según apuntó Cullen, son inmunes a este tipo de demandas.

La fiscal general, Pam Bondi, aseguró, cuando se presentó la demanda, que esta decisión "socava" la autoridad del mandatario y denunció que desde que regresó al poder se han dado un "aluvión interminable" de medidas judiciales contra su política migratoria.

Además de fallar en contra del Ejecutivo, el juez Cullen, que normalmente ejerce en el tribunal federal del estado de Virginia y fue trasladado al de Maryland para evitar que uno de los magistrados nombrados en la demanda tuviera que dictar sentencia al respecto, acusó a la Administración Trump de haber iniciado una campaña contra la judicatura.