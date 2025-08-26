Trump despide a Lisa Cook, gobernadora de la FED, por supuesto fraude

Washington, Estados Unidos.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, despidió este lunes a Lisa Cook, una gobernadora de la Reserva Federal (Fed) a la que el Gobierno ha decidido investigar por un posible fraude hipotecario, según una carta que este publicó en su red Truth Social.

En la carta dirigida a Cook, que lleva el membrete de la Casa Blanca, el presidente invoca el Artículo II de la Constitución y la Ley de la Reserva Federal de 1913 y declara: "Está usted eliminada de su puesto en la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal con efecto inmediato".

El mandatario, que ya reclamó la dimisión de Cook la semana pasada argumentando que "ha hecho algo malo", citó la recomendación de investigación penal del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte, a la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi.

"Como se establece en la recomendación penal (...), hay suficiente razón para creer que usted puede haber hecho declaraciones falsas sobre uno o más acuerdos hipotecarios", escribe Trump, que argumenta que Cook firmó dos hipotecas para una "residencia primaria" en dos estados diferentes en dos semanas.