Un juez designado por Bolsonaro asume la justicia electoral con alerta por el uso de la IA

Río de Janeiro, Brasil.-El juez Kassio Nunes Marques asumió este martes la dirección del Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que velará por la organización de las elecciones del próximo octubre, haciendo una alerta por el uso de la inteligencia artificial (IA) en las campañas.

Nunes Marques, que es también magistrado del Tribunal Supremo, cargo para el que fue designado por el expresidente Jair Bolsonaro, destacó el desafío que supone en estas elecciones el "uso exponencial de la inteligencia artificial".

"Aunque tenga potencial benéfico (la IA), puede suponer un problema si se usa de forma inadecuada", advirtió el magistrado, que prometió que el futuro de Brasil "no será controlado por máquinas".

El combate al uso indebido de la inteligencia artificial en las campañas electorales es el principal "desafío" para las elecciones de octubre, en las que los principales candidatos son el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente.