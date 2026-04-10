J.D. Vance liderará negociaciones con Irán e incluirá tema de rehenes

Washington, Estados Unidos.- La delegación de Estados Unidos que participará en las negociaciones de paz con Irán incluirá como uno de sus principales puntos la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos por Teherán, según informó el diario The Washington Post. El equipo negociador estará encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, quien viajará a Islamabad para participar en los diálogos que buscan poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

De acuerdo con el reporte, al menos seis ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en territorio iraní, en circunstancias que no han sido aclaradas públicamente.

Liberación de detenidos, punto clave en el diálogo

Organizaciones que abogan por la liberación de rehenes consideran que este tema podría facilitar avances en las negociaciones.Kieran Ramsey, de la organización Global Reach, señaló que liberar a los estadounidenses sería una “forma sencilla y sin pérdidas de salir de las hostilidades actuales” para Irán. Hasta ahora, esta exigencia no había sido planteada formalmente dentro de las conversaciones, que se centran en lograr un acuerdo de paz y reducir las tensiones en la región.

Expectativas y advertencias de Washington