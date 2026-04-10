J.D. Vance liderará negociaciones con Irán e incluirá tema de rehenes

Washington, Estados Unidos.- La delegación de Estados Unidos que participará en las negociaciones de paz con Irán incluirá como uno de sus principales puntos la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos por Teherán, según informó el diario The Washington Post.
El equipo negociador estará encabezado por el vicepresidente J.D. Vance, quien viajará a Islamabad para participar en los diálogos que buscan poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.
De acuerdo con el reporte, al menos seis ciudadanos estadounidenses permanecen detenidos en territorio iraní, en circunstancias que no han sido aclaradas públicamente.
Liberación de detenidos, punto clave en el diálogo
Organizaciones que abogan por la liberación de rehenes consideran que este tema podría facilitar avances en las negociaciones.Kieran Ramsey, de la organización Global Reach, señaló que liberar a los estadounidenses sería una “forma sencilla y sin pérdidas de salir de las hostilidades actuales” para Irán.
Hasta ahora, esta exigencia no había sido planteada formalmente dentro de las conversaciones, que se centran en lograr un acuerdo de paz y reducir las tensiones en la región.
Expectativas y advertencias de Washington
Previo a su viaje, Vance expresó cautela sobre el proceso, aunque aseguró que existen posibilidades de avances.“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estaremos dispuestos a tenderles la mano”, afirmó.No obstante, advirtió: “Si intentan engañarnos, se darán cuenta de que el equipo negociador no es muy receptivo”.
Las negociaciones se desarrollan en un contexto de presión sobre la economía global, debido al aumento en los precios de los hidrocarburos tras el bloqueo parcial del estrecho de Ormuz por parte de Irán.
La reapertura de esta vía estratégica, por donde circula cerca del 20 % del petróleo mundial, será uno de los puntos centrales del diálogo.
Asimismo, persisten tensiones por el cumplimiento del alto el fuego, especialmente tras los ataques israelíes en Líbano contra posiciones de Hizbulá, lo que ha generado fricciones en medio del proceso diplomático.