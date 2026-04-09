Detenciones de migrantes en EE UU se aumentan en 1,000% durante el segundo mandato de Trump

Los Ángeles, Estados Unidos.- Las detenciones de inmigrantes en la vía pública se multiplicaron por once durante el primer año del segundo mandato del presidente Donald Trump, lo que equivale a un incremento de más del 1.000%, según un nuevo análisis de la Universidad de California Berkeley.

El Proyecto de Datos sobre Deportaciones de la universidad californiana calificó la magnitud del aumento en las detenciones en la vía pública, que incluye las efectuadas en los tribunales de inmigración y en las oficinas locales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), constituyen “un fenómeno novedoso”.

El análisis, que compara los últimos seis meses de la Administración de Joe Biden (2021-2025) con los datos a marzo de 2026, también encontró que las detenciones de ICE por traslado de reclusos desde cárceles y prisiones a su custodia —que antes de 2025 representaban la mayoría de las detenciones de la agencia— prácticamente se duplicaron en el último año.

El informe destaca que la probabilidad de que ICE tuviera como objetivo a personas con antecedentes penales se redujo considerablemente. Estos cambios derivaron en un aumento de más de ocho veces en el número de detenciones de personas sin antecedentes penales.

La investigación determinó que las detenciones de inmigrantes sin antecedentes penales por parte han aumentado un 770% en el segundo mandato de Trump.