Las aprehensiones de centroamericanos en Estados Unidos y México caen un 84% en el 2026

San Salvador, El Salvador.- El número de aprehensiones en Estados Unidos y México de salvadoreños, hondureños y guatemaltecos -ciudadanos del llamado Triángulo Norte de Centroamérica- suman al menos 3.909 casos en los primeros meses del 2026, un 84% menos que 2025, según datos obtenidos este jueves.

Las cifras oficiales recabadas por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indican que estas detenciones en Estados Unidos sumaron 2.424 entre enero y febrero pasados, mientras que en México alcanzaron las 1.485 en enero.

Entre enero y febrero de 2025, Estados Unidos reportó 13.097 aprehensiones y, solo en enero de ese año, México computó 11.056 casos, para totalizar 24.153.