Irán responde a Marco Rubio y niega amenaza

El gobierno de Irán negó las afirmaciones de Marco Rubio y responsabilizó a Estados Unidos e Israel de la escalada bélica en Oriente Medio

  • Actualizado: 02 de marzo de 2026 a las 21:10
Araqchí rechaza acusaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre Irán

 Foto: EFE

Teherán , Irán.- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazó este martes las acusaciones de que la nación persa fuese a atacar a Estados Unidos realizadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que justificó la operación militar a gran escala como un movimiento "preventivo".

"Rubio admitió algo que todos sabíamos: Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos", dijo Araqchí en la red social X.

El canciller iraní añadió que el "derramamiento de sangre de estadounidenses e iraníes" es responsabilidad de quienes creen en "Israel Primero".

Rubio justificó el lunes (hora local estadounidense) que la operación militar a gran escala lanzada el sábado contra Irán fue un movimiento "preventivo", ya que, según dijo, la República Islámica se disponía a atacar primero posiciones estadounidenses en la región.

Según el secretario de Estado, Washington sabía que Israel se disponía a atacar a Irán y que Teherán iba a responder con bombardeos contra bases estadounidenses en Oriente Medio. Por ello, afirmó, el presidente, Donald Trump, tomó la "sabia decisión" de golpear primero.

Israel y Estados Unidos lanzaron el sábado un ataque a gran escala contra Irán, en el que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el poder desde 1989.

Teherán ha respondido con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses.

Trump ha prometido que la ofensiva contra Irán continuará hasta destruir todo su programa de misiles, su Marina y sus capacidades nucleares.

Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

