Irán responde a Marco Rubio y niega amenaza

Teherán , Irán.- El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, rechazó este martes las acusaciones de que la nación persa fuese a atacar a Estados Unidos realizadas por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que justificó la operación militar a gran escala como un movimiento "preventivo".

"Rubio admitió algo que todos sabíamos: Estados Unidos decidió entrar en la guerra a favor de Israel. Nunca existió una supuesta amenaza de Irán contra Estados Unidos", dijo Araqchí en la red social X.

El canciller iraní añadió que el "derramamiento de sangre de estadounidenses e iraníes" es responsabilidad de quienes creen en "Israel Primero".