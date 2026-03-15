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Irán detiene a 18 personas acusadas de enviar imágenes de bombardeos a medios israelíes

Irán anunció la captura de 18 personas, calificadas de "mercenarios", que supuestamente remitieron fotos de sitios atacados a medios vinculados con Israel

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 12:36
Irán detiene a 18 personas acusadas de enviar imágenes de bombardeos a medios israelíes

El Ministerio de Inteligencia iraní señaló que las 18 personas detenidas enviaron fotos de zonas atacadas.

 Foto: Agencia EFE

Teherán, Irán.- El Ministerio de Inteligencia de Irán anunció este domingo la detención de 18 personas, a las que tachó de "mercenarios", acusadas de captar imágenes de los lugares de bombardeos y enviarlas a medios vinculados con Israel.

La agencia Fars aseguró que estas personas forman parte de una "red terrorista internacional ligada al aparato mediático del régimen sionista", a la que remitieron fotos de los sitios atacados por el "enemigo", posiciones de equipos de rescate y puestos de control.

Este sábado, las autoridades iraníes anunciaron la detención de 93 supuestos "alborotadores monárquicos" que buscaban "incitar a la opinión pública", "espías" que enviaban información de interés militar al enemigo y "terroristas".

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La Revolución Islámica de 1979 puso fin a la monarquía en el país persa y ahora uno de los principales opositores a la teocracia iraní es Reza Pahlavi, hijo del último sha.

Desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero con Estados Unidos e Israel, se han disparado las detenciones en la República Islámica de supuestos colaboracionistas con los países enemigos y opositores.

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La actual escalada militar que involucra a Irán, Estados Unidos e Israel comenzó el 28 de febrero de 2026, luego de un ataque en el Golfo Pérsico que dejó varios daños a instalaciones estratégicas iraníes y provocó la respuesta de Teherán.

Desde entonces, ambos países han intercambiado represalias, generando tensiones que se han extendido a la región y afectado la seguridad internacional.

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Redacción web
Agencia EFE/Redacción

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