Irán detiene a 18 personas acusadas de enviar imágenes de bombardeos a medios israelíes

Teherán, Irán.- El Ministerio de Inteligencia de Irán anunció este domingo la detención de 18 personas, a las que tachó de "mercenarios", acusadas de captar imágenes de los lugares de bombardeos y enviarlas a medios vinculados con Israel.

La agencia Fars aseguró que estas personas forman parte de una "red terrorista internacional ligada al aparato mediático del régimen sionista", a la que remitieron fotos de los sitios atacados por el "enemigo", posiciones de equipos de rescate y puestos de control.

Este sábado, las autoridades iraníes anunciaron la detención de 93 supuestos "alborotadores monárquicos" que buscaban "incitar a la opinión pública", "espías" que enviaban información de interés militar al enemigo y "terroristas".