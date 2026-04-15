Investigan a agentes migratorios por abusos en arrestos de ciudadanos en Minnesota

Los Ángeles, Estados Unidos.- Funcionarios del condado de Ramsey en Minnesota anunciaron una investigación por posibles conductas ilegales, incluidas secuestro, allanamiento de morada y detención ilegal, de agentes federales de inmigración en los operativos de enero pasado.

En concreto la Fiscalía y el Departamento del Alguacil de Ramsey investigan el arresto del ciudadano estadounidense ChongLy Scott Thao, ocurrido el pasado 18 de enero, cuando agentes federales irrumpieron por la fuerza en su vivienda de St. Paul.

La detención de Thao ocupó los titulares después que las autoridades lo sacaran de su casa esposado vistiendo únicamente pantalones cortos y sandalias Crocs, a pesar de las temperaturas bajo cero que se registraban ese día.