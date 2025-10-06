Illinois demanda a Trump por despliegue de 400 soldados en Chicago enviados desde Texas

Chicago, Estados Unidos.-El Gobierno de Illinois demandó este lunes al presidente estadounidense, Donald Trump, por el despliegue de 400 elementos de la Guardia Nacional en Chicago enviados desde Texas para combatir las protestas contra las redadas migratorias en el estado, donde la Patrulla Fronteriza le disparó a una mujer el sábado.

La demanda del fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, argumenta que el Gobierno de Trump "ha excedido su autoridad" porque "no existe ninguno de los requerimientos legales que justifiquen la federalización y despliegue de la Guardia Nacional", como una invasión, una rebelión o la falta de aplicación de la ley federal.

"Illinois está llevando a la Administración Trump a la corte por su ilegal e inconstitucional despliegue de tropas militares en nuestro estado", expresó el gobernador de la entidad, el demócrata JB Pritzker, en un pronunciamiento en sus redes sociales.

El recurso legal, que también incluye al secretario de Guerra, Pete Hegseth, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se presentó ante la Corte del Distrito Norte de Illinois, estado donde cerca del 15 % de la población es inmigrante, incluyendo más de 527.000 indocumentados, según el American Immigration Council.

El despliegue ordenado por Trump ocurre en medio de las crecientes protestas contra las redadas migratorias en Chicago, donde agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon el sábado en el área de South Side, lo que hirió a una ciudadana estadounidense.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Semanas antes, el 12 de septiembre, el mexicano Silverio Villegas-González, de 38 años, murió tras recibir un disparo de un oficial que, supuestamente, sufrió lesiones de gravedad porque lo atropelló el inmigrante.

Pero el fiscal Raoul argumentó que el Gobierno federal no ha dado una explicación legal sobre su despliegue de la Guardia Nacional.

"El pueblo estadounidense, sin importar dónde reside, no debería vivir bajo la amenaza de una ocupación de los militares de Estados Unidos, particularmente por la razón de que el liderazgo de su ciudad o estado ha caído de la gracia del presidente", expresó en un posicionamiento.

La demanda de Illinois llega horas después de que una jueza federal impidiese al presidente desplegar 300 elementos de la Guardia Nacional de California en el vecino estado de Oregón, donde busca combatir protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en Portland.

El presidente, quien la semana pasada pidió a los soldados combatir en Estados Unidos el "enemigo desde adentro", perdió una batalla legal por disponer en junio de 4.000 soldados de la Guardia Nacional de California sin la anuencia del Gobierno estatal, un hecho que no ocurría en Estados Unidos desde hacía 60 años.