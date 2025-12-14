Iglesia de México rechaza posible fallo de la Corte para despenalizar aborto total

Según la Iglesia católica, dicho proyecto sería discutido el 6 de enero próximo, sin que hasta ahora exista evidencia pública al respecto.

En su editorial dominical 'Desde la Fe', la arquidiócesis mexicana acusó a la Corte de "despreciar" la vida humana al enlistar "un proyecto de sentencia de una acción de inconstitucionalidad" para "eliminar el tipo penal del aborto hasta los nueve meses".

Ciudad de México.- La iglesia católica de México rechazó este domingo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice un supuesto proyecto de sentencia para despenalizar el aborto en cualquier momento del embarazo, del que hasta ahora no existe un comunicado o documento público.

"Menudo regalo le presentan en la Epifanía al Niño Jesús: la desprotección total de los bebés por nacer", criticó la arquidiócesis mexicana.

También consideró que dicha sentencia no toma en cuenta, según el criterio de la Iglesia, el "riesgo" para las mujeres que abortan ni el "desarrollo" del sistema nervioso del embrión a partir de la semana 7 de gestación.

Y opinó que el proyecto carece de argumentos con "referencia estadística o científica", ni menciona "fuentes documentales, médicas o científicas".

"Vemos un proyecto de sentencia con deficiencias metodológicas, invasivo de las facultades constitucionales de los Congresos estatales, y que, en la práctica, estaría haciendo del aborto un derecho absoluto, cuestión que no es aceptada a nivel internacional", indicó la institución religiosa.

Asimismo, cuestionó que se defienda más "el sufrimiento a cualquier especie animal" que el de un "ser humano en gestación".

No obstante, organizaciones civiles, como Human Rights Watch (HRW), han llamado al Estado mexicano a eliminar el delito de aborto y han advertido que la criminalización social sigue siendo una de las principales barreras que obstruyen el acceso a la interrupción segura del embarazo en todo el país.

En noviembre de 2024, activistas y diputadas presentaron una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para eliminar el plazo legal y derogar la tipificación del aborto como delito en el Código Penal local, una iniciativa que no prosperó por influencias conservadoras en el Legislativo, donde el oficialismo tiene la mayoría.

Hasta ahora, 24 de los 32 estados mexicanos han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Suprema Corte que hace dos años determinó inconstitucional prohibir la interrupción del embarazo.

Desde 2023, el Supremo mexicano también ordenó al Congreso a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, lo cual sigue sin ocurrir. EFE