Detienen a joven por aborto en Copán, tras ingresar al hospital en estado crítico

Según las autoridades, la joven no identificada, originaria de San Pedro Sula y residente en La Entrada, Copán , quedó detenida luego de que ingresara de emergencia al Hospital de Occidente, la noche del domingo 4 de mayo.

El hallazgo del feto, de aproximadamente 23 semanas de gestación, fue confirmado por fuentes oficiales tras el levantamiento cadavérico realizado en el lugar.

La detención fue llevada a cabo por unidades de la Unidad Departamental de Policía (UDEP-04), en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y personal del sector salud.

De momento, las autoridades anunciaron que seguirán investigando el caso de aborto que ha causado conmoción y debate en redes sociales.

“Hay muchas mujeres que lo hacen en secreto, con dinero”. “¿Se tomó casi seis meses en tomarse la pastilla?”, cuestionaron algunos usuarios en redes sociales.

Sin embargo, otros internautas lamentaron el caso de la joven acusada. “No estoy a favor del aborto, pero no me imagino todo lo que está pasando esta jovencita”. “Dejen, si no es primera mujer que hace eso, es peor que los niños vengan a sufrir a este mundo en el que nada marcha bien”.

De acuerdo con el artículo 196, el aborto realizado con consentimiento puede conllevar penas de tres a seis años, mientras que si se realiza sin el consentimiento de la mujer y sin violencia, la condena es de seis a ocho años. Cuando hay violencia o engaño, las penas aumentan hasta diez años de cárcel.