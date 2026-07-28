Identifican a las víctimas mortales del tiroteo de Seattle, entre ellas un mexicano

Los Ángeles, Estados Unidos.- Autoridades identificaron a las tres víctimas mortales, entre ellos un inmigrante mexicano, que dejó un tiroteo el pasado domingo en la ciudad estadounidense de Seattle, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso del incidente en el que, además, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años.

La Oficina del Médico Forense del condado de King identificó a los fallecidos como Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años; Ashley Whitehead, de 56; y Junior Cee Niko Semo, de diecinueve años, quien se cree es uno de los sospechosos involucrados en el tiroteo.

Entre los cuatro heridos figuraba un niño de dos años, que se encuentra hospitalizado. Las otras personas heridas, dos hombres de veintitrés y veintisiete años y una mujer de 39, ya fueron dadas de alta, según informó la televisora local KOMO.