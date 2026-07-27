ICE revisa sus protocolos de reclutamiento tras muertes de migrantes en EEUU

Miami, Estados Unidos.- El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos está "revisando" sus protocolos de reclutamiento y entrenamiento tras la muerte de dos migrantes en Texas y Maine por disparos de agentes, aseguró este domingo el 'zar de la frontera', Tom Homan. El funcionario aseveró en una entrevista con CNN que esta revisión existe tras revelarse que el oficial de ICE que disparó a un migrante de Colombia en Maine el pasado 13 de julio tenía un pasado violento, según sus exesposas, quienes cuestionaron el proceso de reclutamiento de la agencia federal.

"El ICE tiene cerca de 30.000 empleados. Todos pasan por un proceso de verificación de antecedentes. Este es un caso raro. Pero, insisto, el asunto está en revisión. Hay varias cosas bajo revisión. El entrenamiento está en revisión", aseguró Homan.



Aún así, el 'zar de la frontera' rechazó que ICE haya cometido "errores" pese a las muertes este mes del mexicano Lorenzo Salgado Aurajo, el 7 de julio, en Texas, y del colombiano Joan Sebastián Durán Guerrero, el 13 de julio, en Maine, tras recibir disparos de agentes migratorios. Además, el mexicano Juan Jairo Coronilla Durán falleció en Florida el 14 de julio embestido por un camión tras huir de un operativo de ICE. "Yo no diría, ahora que estamos evaluando algo de entrenamiento adicional, que se cometieron errores. Ya veremos. Todo se está revisando. Ya veremos cómo quedan las cosas", defendió Homan. Como sucedió en enero tras los operativos de Minesota, las tres muertes de los últimos días elevaron las exigencias del Partido Demócrata y organizaciones civiles para que los agentes migratorios utilicen cámaras corporales de manera obligatoria.