ICE cambia normas de detención migratoria a petición de contratista privado, según medio

Washington, Estados Unidos.-El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) modificó sus estándares nacionales para los centros de detención migratoria después de que uno de sus principales contratistas privados propusiera cambios que benefician su posición legal en litigios laborales, según informó este lunes The Washington Post.

La empresa GEO Group, que gestiona más de una docena de centros bajo contrato con ICE, pidió eliminar referencias a leyes estatales y locales en la regulación de los centros y ajustar el lenguaje sobre el estatus laboral de las personas detenidas, de acuerdo con una persona informada de las conversaciones citada por el diario.

ICE incorporó parte de esas propuestas en la versión revisada de los estándares.

El nuevo documento establece que las personas detenidas "no son empleados" y que no tienen derecho a salarios ni beneficios bajo leyes laborales o directrices estatales, y por tanto elimina referencias previas a la obligación de pagar al menos un dólar diario por trabajos dentro de los centros.