Hospitales de Cali declaran alerta roja con 456 heridos por terremoto

Calí, Colombia.-Los hospitales de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió este lunes a Colombia, declararon la alerta roja hospitalaria al encontrarse al 100 % de su capacidad, después de que el sismo dejara al menos 26 muertos y 456 heridos, según el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar.

Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas, según el balance preliminar de la Secretaría de Salud Pública de Cali.

En este centro sanitario, uno de los más importantes del suroeste del país, el personal médico atiende a pacientes bajo carpas habilitadas en uno de sus jardines mientras se evalúan los daños y se reorganiza la atención tras el terremoto.

También presentan daños estructurales la Clínica Nuestra Cali, la Clínica Dessa y la Clínica Colombia.