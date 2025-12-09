¿A qué hora es la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 y dónde ver en vivo?

Tegucigalpa, Honduras.-La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 se celebrará este 10 de diciembre en Oslo, Noruega, y miles de personas en todo el mundo esperan seguir de cerca uno de los eventos más importantes del año.

La premiación, que reconoce a figuras y organizaciones clave en la construcción de la paz, atrae cada año la atención global por su simbolismo, su solemnidad y por el mensaje político y social que envía a la comunidad internacional, y este año no será la excepción.

La ceremonia oficial se realizará este miércoles 10 de diciembre, en el Oslo City Hall, en Oslo, Noruega, y comenzará a la 1:00 de la tarde (hora en Oslo).