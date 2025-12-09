¿A qué hora es la entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 y dónde ver en vivo?

Tegucigalpa, Honduras.-La ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025 se celebrará este 10 de diciembre en Oslo, Noruega, y miles de personas en todo el mundo esperan seguir de cerca uno de los eventos más importantes del año.
La premiación, que reconoce a figuras y organizaciones clave en la construcción de la paz, atrae cada año la atención global por su simbolismo, su solemnidad y por el mensaje político y social que envía a la comunidad internacional, y este año no será la excepción.
La ceremonia oficial se realizará este miércoles 10 de diciembre, en el Oslo City Hall, en Oslo, Noruega, y comenzará a la 1:00 de la tarde (hora en Oslo).
¿A qué hora es la entrega del Premio Nobel de la Paz?
-Honduras 6:00 a. m.
-Colombia / Perú / Ecuador 6:30 a. m.
-Venezuela / Bolivia 7:30 a. m.
-Argentina / Chile / Brasil / Uruguay 8:30 a. m.
¿Dónde y cómo verlo desde Latinoamérica?
La ceremonia será transmitida en directo por la televisión pública noruega NRK.
También será posible seguir la ceremonia en línea a través del sitio oficial del Nobel Prize Outreach, cuando el streaming esté disponible.
De igual manera, estará disponible en su canal de YouTube.
¿Quiénes son los ganadores?
Estos son los ganadores del Nobel 2025:
-Premio Nobel de Física: John Clarke, Michel H. Devoret, John M. Martinis
-Premio Nobel de la Paz: María Corina Machado
-Premio Nobel de Literatura: László Krasznahorkai
-Premio Nobel de Economía: Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt
-Premio Nobel de Química: Susumu Kitagawa, Richard Robson, Omar M. Yaghi