Caracas, Venezuela.- El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente depuesto de Venezuela, convocó para este lunes a los venezolanos a reunirse en barrios para "cantarle cumpleaños" a su padre, quien permanece detenido en Estados Unidos después de ser capturado tras un ataque estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores.

"Quiero invitar a toda Venezuela en nombre de mi familia, en nombre de él, a que celebremos el cumpleaños, a que celebremos la vida (...) hay que celebrar que él está vivo", dijo Maduro Guerra en un vídeo en sus redes sociales.

La invitación es que en "las comunas" y en las sedes del Partido Socialista Unidos de Venezuela se reúnan esta tarde a las 16.00 hora local (20.00 GMT) a "celebrar y picar una torta en la tarde al presidente Nicolás Maduro- que este lunes cumple 64 años - y que él sepa que aquí seguimos firmes".