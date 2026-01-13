Hallan seis cuerpos carbonizados en una zona costera de Ecuador

Quito, Ecuador.-Seis cuerpos carbonizados y en descomposición fueron hallados este martes en la localidad ecuatoriana de Colonche, de la provincia costera de Santa Elena, una de las más golpeadas por la violencia ligada a la disputa entre bandas de crimen organizado, que ha llevado al país a registrar cifras de homicidios sin precedentes.

Los cuerpos estaban en una zona rural, donde habrían sido encontrados por comuneros, de acuerdo a reportes de medios locales.

Hasta el sitio llegaron agentes investigativos de la Policía y de Criminalística, que buscaban determinar si corresponderían a seis jóvenes que fueron reportados como desaparecidos el pasado 4 de enero, después de que viajaron en motocicletas desde el municipio de Pedro Carbo, en la provincia de Guayas, hasta Santa Elena.