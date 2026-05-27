Guatemala desmantela el mayor laboratorio del narcotráfico en la frontera con México

Ciudad de Guatemala, Guatemala.- Las fuerzas de seguridad de Guatemala localizaron en el suroeste del país, en la frontera con México, un sofisticado complejo de tres inmuebles interconectados que constituye el mayor laboratorio de cocaína desmantelado en los últimos 15 años, informaron este miércoles fuentes oficiales.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, explicó en conferencia de prensa que el hallazgo se produjo en el marco de la 'Operación Cinturón de Fuego', un megaoperativo de seguridad desplegado por el Gobierno y el Ejército de Guatemala para blindar sus fronteras y contener el crimen organizado, con especial énfasis en la línea limítrofe con México.

Las acciones se concentraron en la comunidad Zanjón San Lorenzo, municipio de Ayutla, departamento (provincia) de San Marcos (suroeste), donde se constató que la instalación criminal cuenta con la capacidad tecnológica para realizar todo el proceso de producción de la droga.