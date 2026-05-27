Casa Blanca dice que es falso el preacuerdo con Irán publicado por la televisión iraní

Washington, Estados Unidos.- La Casa Blanca aseguró este miércoles que el borrador de acuerdo entre Estados Unidos e Irán obtenido por la televisión estatal iraní, y que incluiría el desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz, es falso.

"Esta información de un medio controlado por Irán no es cierta y el MOU (memorando de entendimiento) que 'publicaron' es una completa fabricación. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo", declaró la Casa Blanca en una de sus cuentas en redes sociales.

Según la cadena estatal iraní, ese texto de una página es "preliminar" y esboza "el memorando de entendimiento" entre los dos rivales para poner fin a la guerra que comenzó el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí.