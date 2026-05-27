Las altas temperaturas persisten en gran parte de Europa, con avisos por calor y tormentas

Europa.- Las elevadas temperaturas, muy superiores a lo habitual en mayo, persisten este miércoles en buena parte de Europa y se mantienen las alertas por calor y tormentas en varios países. Reino Unido disfruta hoy de una tregua, que podría ser temporal, mientras que el centro y el sureste de Europa viven el punto culminante de la ola de calor y esperan una próxima bajada de las temperaturas. Francia afronta este miércoles un nuevo episodio de calor "sin precedentes" para un mes de mayo, con trece departamentos en alerta naranja (riesgo importante), según las previsiones de Météo-France. Las temperaturas se situarán entre los 30 y los 35 grados en gran parte del país, aunque podrían alcanzar los 38 grados en la región de Poitou-Charentes, en el Valle del Loira y en la costa mediterránea.

Según los servicios meteorológicos, estos niveles están entre 10 y 15 grados por encima de los valores habituales en mayo. El calor empieza a deteriorar la calidad del aire, con un aumento de las concentraciones de ozono y niveles elevados de contaminación en grandes ciudades. En los Alpes y los Pirineos podrían registrarse tormentas térmicas, algunas intensas. Los servicios meteorológicos esperan que la situación se prolongue al menos hasta el jueves. De momento, se han registrado siete muertes vinculadas con el calor (cinco ahogados y dos personas que practicaban deporte), según las autoridades francesas, aunque los medios apuntan a otro joven ahogado, que podría ser la octava víctima. España vive también una nueva jornada de altas temperaturas, lo que ha llevado a varias comunidades autónomas (regiones) a activar avisos por calor. Se registran temperaturas superiores a los 34 grados de forma generalizada, que podrían llegar a 37 en algunos puntos. De momento, no se vislumbra una vuelta a la normalidad.