Grupo asalta con explosivos un banco en región paraguaya fronteriza con Brasil y Argentina

Los delincuentes detonaron tres explosivos de manera simultánea para abrir la bóveda de la entidad, ubicada a pocos metros del comando policial de Naranjal , donde permanecían cinco agentes -uno de guardia y cuatro en patrullaje-, declaró el jefe de Prevención y Seguridad de la Policía en Alto Paraná, el comisario Humberto Galeano, a la radio local ABC Cardinal.

Asunción, Paraguay.- Un grupo tipo comando armado con explosivos asaltó en la madrugada de este jueves un banco en el municipio paraguayo de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil y Argentina, de donde se presume extrajo un monto aún no determinado y dejó daños materiales de consideración, informó la Policía Nacional.

A raíz de las detonaciones se activó el sistema de seguridad de la bóveda, que manchó con tinta roja la mayoría de los billetes.

"Prácticamente todos los billetes quedaron manchados", añadió Galeano, quien indicó que se reforzó la presencia policial en esa localidad, que ahora cuenta con 10 agentes, sin que especificara cuántos había antes.

Consultado sobre el hecho, el director de investigación de hechos punibles de la Policía, el comisario Javier Flores , dijo que en el banco había unos 1.000 millones de guaraníes, o cerca de 155.000 dólares a la tasa de cambio actual.

"Presumimos que sí, que se habrán llevado (dinero), se activó el sistema de entintado, pero no descartamos que se hayan apoderado de algún valor", apuntó, en declaraciones a la radio Monumental.

El ministro de Defensa, Óscar González , informó a periodistas que integrantes de la Dirección General del Material Bélico (Dimabel) se trasladaron hasta Naranjal (ubicado a unos 300 kilómetros de Asunción, la capital del país) "para levantar los indicios de explosivos, cartuchos servidos", a fin de determinar la procedencia del material usado.