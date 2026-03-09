Francia pide a Irán que pare "los ataques injustificados" tras detener un misil en Turquía

París, Francia.-El Gobierno francés pidió este lunes a Irán que pare "los ataques injustificados" contra países vecinos después de que un nuevo misil balístico disparado desde allí fuera interceptado sobre territorio turco por sistemas de defensa antiaérea y antimisiles de la OTAN.

"Francia condena con la mayor firmeza el disparo de un misil iraní que fue interceptado en el espacio aéreo turco por la defensa antimisiles de la OTAN. Irán debe cesar los ataques injustificados dirigidos contra los Estados de la región", indicó el Ministerio francés de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Según el Ministerio de Defensa de Turquía, el proyectil balístico, lanzado desde Irán, había entrado en el espacio aéreo del país y fue neutralizado por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN ubicados en el Mediterráneo Oriental.