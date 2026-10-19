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Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Florida reabrió el caso en marzo, mientras crece la presión de EEUU sobre el Gobierno de Cuba y se endurecen las sanciones contra figuras vinculadas al régimen

  • Actualizado: 19 de octubre de 2026 a las 09:43
Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

La investigación señala que espías cubanos recopilaron información sobre los vuelos para facilitar el ataque.

 Foto: EFE.

Miami, Estados Unidos.- Un juez de Miami (EE.UU.) firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó el diario Miami Herald.

La orden judicial, firmada el viernes, según el medio, se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa en Miami para informar sobre la orden de arresto estatal.

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De acuerdo con la investigación, espías cubanos que operaban en Florida recopilaron información sobre los vuelos de la organización y transmitieron datos que habrían facilitado el derribo de las aeronaves por parte de militares cubanos.

Hermanos al Rescate, una organización con sede en Miami, se dedicaba a buscar y auxiliar a cubanos que intentaban huir de la isla por mar. Las dos avionetas civiles fueron derribadas por cazas cubanos sobre aguas internacionales, según las denuncias judiciales.

Castro, quien entonces era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), también fue acusado formalmente en mayo pasado por la justicia federal estadounidense por su presunta participación en los hechos, incluidos cargos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

La orden estatal constituye un nuevo paso en el caso, que Florida reabrió en marzo, tres décadas después del ataque.

El caso se produce en un momento de creciente presión de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el Gobierno cubano, con nuevas medidas contra figuras vinculadas al régimen y un endurecimiento de las sanciones que coincide con la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

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Redacción web
Agencia EFE

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