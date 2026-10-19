Florida emite orden de arresto contra Raúl Castro por derribo de avionetas en 1996

Miami, Estados Unidos.- Un juez de Miami (EE.UU.) firmó una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro al considerar que existen indicios suficientes para acusarlo de conspirar con espías para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, informó el diario Miami Herald.

La orden judicial, firmada el viernes, según el medio, se deriva de una investigación de las autoridades de Florida sobre el papel de Castro en el ataque ocurrido el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal permanente en Estados Unidos.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tiene previsto ofrecer este lunes una rueda de prensa en Miami para informar sobre la orden de arresto estatal.