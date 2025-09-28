Fallece concejal de Ecuador en ataque armado, en el que también asesinaron su escolta

Quito, Ecuador.- Hugo Obando, concejal de la localidad de Durán, en la zona costera de Ecuador, falleció este sábado tras resultar herido en un atentado en el que fue asesinado su escolta, según confirmó la Prefectura de la provincia del Guayas y el alcalde de Durán, Luis Chonillo. "Desde la Prefectura Ciudadana del Guayas lamentamos el fallecimiento de Hugo Obando, concejal de Durán. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados, y expresamos nuestra solidaridad en estos momentos de dolor", publicó la Prefectura en sus redes sociales. Chonillo, por su parte, apuntó: "Hoy nuevamente me duele profundamente tener que compartir una tragedia que enluta a nuestro cantón: la irreparable pérdida de un concejal de Durán y amigo Hugo Obando, asesinado por manos de bandas criminales y terroristas que siguen sembrando dolor y miedo en nuestra ciudad". "Se ha apagado la vida de un servidor público íntegro, un luchador incansable que dedicó su trabajo y esfuerzo por un Durán mejor. Su compromiso con la comunidad y su vocación de servicio quedarán grabados en la memoria de quienes lo conocimos y en el corazón de los duraneños", añadió.

Investigaciones

La Fiscalía General del Estado, que abrió de oficio la investigación del atentado, ocurrido en el sector del Polideportivo La Ferroviaria, y dispuso las primeras diligencias, como el levantamiento del cadáver y de indicios balísticos, así como la toma de versiones preliminares y la revisión de cámaras de videovigilancia del sector. De su lado, la Policía señaló que el agente Rubén Chávez "ofrendó su vida, producto de un cobarde ataque armado en Durán" y apuntó que "este vil acto no quedará impune". Avanzó que ha desplegado sus unidades especializadas para capturar a los autores del asesinato ocurrido en la provincia del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en el país andino.