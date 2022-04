Canciller Guillermo Pérez: ‘Expulsión de misiones diplomáticas podría desbordarse en una guerra sin balas’

Dentro de las sanciones diplomáticas, una de las tantas maneras de hacerle ver el desdén de parte de estos países que están en contra de la guerra es la expulsión de sus embajadores y de sus misiones diplomáticas. En pleno siglo XXI estamos viendo lo que podría desbordarse -si no se contiene a tiempo- en una verdadera guerra. En lugar de contestar con balas, los aliados de Crimea (Ucrania) están respondiendo con sanciones de todo tipo.

¿Los protocolos de la diplomacia establecen este tipo de medidas excepcionales (expulsiones)?

¡Ah, sí! Eso es lo más común, por ahí comienza cualquier disenso entre Estados; generalmente inicia por la expulsión de diplomáticos, declarándolos non gratos y dándoles un tiempo, a veces prudencial y otras inmediato, para que salgan de su territorio, lo que constituye una bofetada diplomática y el otro Estado está prácticamente obligado, en aras de la reciprocidad en materia diplomática, a contestar con lo mismo.

¿Se rompen los tratados bilaterales que pudieran haber entre Estados o son decisiones temporales?

Habría que ver de qué tipo de tratados hablamos. Rusia es una potencia nuclear y en el mundo a nadie le conviene que se rompan los tratados de orden nuclear, si nos referimos a tratados sobre esta materia determinada, por ejemplo.

TAMBIÉN: Macron denuncia “cinismo” de Vladimir Putin

¿Qué sucede cuando hay expulsión de diplomáticos: las embajadas quedan acéfalas totalmente o siempre hay un representante?

Depende de cómo sea la ruptura. La ruptura por doctrina dice que la expulsión de una misión no abarca el despojarla del todo, ni de sus bienes en ese país; salvo que haya ya una confrontación, pero como estamos hablando del momento todavía civilizado en el cual salen declarados non gratos sus diplomáticos, se conservan los bienes hasta que las cosas regresan a su estado normal... o aun cuando no regresen, siempre se guardan un tiempo los bienes materiales de la misión por respeto elemental.