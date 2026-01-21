Expolicía vinculado al tiroteo en Uvalde fue absuelto de todos los cargos

Texas, Estados Unidos.-Un jurado declaró este miércoles no culpable a Adrian Gonzales, exoficial de policía escolar de Uvalde, Texas, por su actuación durante el tiroteo en la escuela primaria Robb el 24 de mayo de 2022, en el que murieron 19 estudiantes y dos docentes.

Gonzales, que enfrentaba 29 cargos por poner en peligro a menores, fue beneficiado por el veredicto del jurado que se produjo tras aproximadamente una hora de deliberaciones.

La fiscalía alegó que Gonzales no intervino cuando tuvo la oportunidad de detener al pistolero Salvador Ramos, a pesar de recibir información clave de una auxiliar de enseñanza, y que su inacción puso en riesgo a los 19 estudiantes fallecidos y a otros 10 sobrevivientes.

La defensa sostuvo que Gonzales actuó de acuerdo con la información disponible en ese momento, evacuando a los niños y recopilando datos importantes antes de entrar en la escuela.