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Explosión en plena calle frente a Wall Street causó momentos tensos

Las llamas estallaron en un vagón del metro de Nueva York envolviendo el vehículo rápidamente, afortunadamente no se reportaron víctimas mortales

  • Actualizado: 20 de mayo de 2026 a las 17:58

Nueva York, Estados Unidos.- Un video que se volvió viral captó el momento en que un vehículo se incendió y explotó junto al Toro de Wall Street, en el distrito financiero del Bajo Manhattan, Nueva York, generando una gran bola de fuego.

La densa nube de humo negro tras el incidente provocó alarma entre transeúntes y el despliegue de equipos de emergencia en la zona.

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Videos impactantes captados por testigos muestran como un vagón del metro de la Gran Manzana toma fuego rápidamente, mientras a escasos metros se observa la emblemática estatua del Toro de Wall Street, símbolo del poderío económico de la ciudad.

La explosión provocó que los neoyorquinos, presas del pánico, corrieran a refugiarse.

Según confirmó un portavoz del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) al periódico The Post, las llamas tardaron casi 90 minutos en extinguirse por completo.

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Afortunadamente, pese a la intensidad de la explosión no hubo heridos sino solo pérdidas materiales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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