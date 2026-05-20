Explosión en plena calle frente a Wall Street causó momentos tensos

Nueva York, Estados Unidos.- Un video que se volvió viral captó el momento en que un vehículo se incendió y explotó junto al Toro de Wall Street, en el distrito financiero del Bajo Manhattan, Nueva York, generando una gran bola de fuego.

La densa nube de humo negro tras el incidente provocó alarma entre transeúntes y el despliegue de equipos de emergencia en la zona.