Arrestan a 22 personas por la desaparición de familia en estado mexicano de Sinaloa

Sinaloa, México.-La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México informó este lunes que 22 personas han sido arrestadas tras el secuestro y desaparición de cuatro integrantes de una familia originaria del central Estado de México, hechos ocurridos a inicios de febrero en el balneario de Mazatlán, estado de Sinaloa (noroeste).

Del total de personas capturadas, nueve estuvieron involucradas directamente en la desaparición de las víctimas, señaló la autoridad.

En un comunicado conjunto emitido por distintas agencias de seguridad se explicó que hasta la fecha se han cumplido distintas acciones para la localización de dichas personas, quienes fueron vistas por última vez en Mazatlán, en febrero pasado.

La acción más reciente, señaló la nota, se llevó a cabo el 12 de mayo pasado, precisamente en Mazatlán donde tras un operativo fue capturado Jesús Valentín 'N', quien fue identificado "como la persona que proporcionó información de las víctimas y su ruta para ser interceptados por integrantes de una célula delictiva".

En la detención del sujeto, agentes le hallaron dosis de droga, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y equipos de comunicación.