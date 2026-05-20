Hondureños figuran entre los acusados en operativo contra el Tren de Aragua en EEUU

Washintong, Estados Unidos.- La Fiscalía de Estados Unidos presentó cargos criminales contra más de 25 personas vinculadas con la organización criminal transnacional Tren de Aragua (TdA), en el marco de un operativo que se desarrolló en cinco estados distintos y entre los acusados figuran hondureños "Muchos de los acusados en esta operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional son inmigrantes indocumentados de Venezuela, Colombia y Honduras", informó en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.

En el operativo se incautaron más de 80 armas de fuego, aproximadamente 18 kilogramos de drogas y más de 100.000 dólares estadounidenses, agregaron las autoridades. "Esta es una operación masiva e impactante que ha desarticulado a más de 25 terroristas de TdA que sembraban el caos en nuestras calles", dijo en el comunicado el director del FBI, Kash Patel. Los cargos fueron presentados en seis distritos judiciales de EE.UU. ubicados en los estados de Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, e incluyen delitos como tráfico de armas de fuego, narcotráfico y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico, entre otros.