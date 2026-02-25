Detienen en Colombia a "Cucaracho", uno de los jefes del cartel "Tren de Aragua"

Bogotá, Colombia.- Las autoridades colombianas detuvieron en la ciudad caribeña de Santa Marta a alias Cucaracho, un jefe del Tren de Aragua cercano a Niño Guerrero, líder internacional de esa banda transnacional originaria de Venezuela y expandida a otros países, informó este martes la Policía.

"En Santa Marta, la Policía capturó a alias Cucaracho, cabecilla narcotraficante y hombre de confianza de alias Niño Guerrero", expresó el director de la institución, general William Rincón, en X, donde aseguró que el detenido tiene notificación roja de la Interpol.

Según el oficial, "Cucaracho" está acusado de "coordinar el envío de toneladas de cocaína desde Colombia y Venezuela hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa, además de financiar estructuras criminales vinculadas al terrorismo y el tráfico ilegal de armas".