Estados Unidos entra en nueva era migratoria con mano dura

En cualquiera de estos casos deben tramitarlo antes de llegar a los puertos de entrada. Las excepciones son contadas, como por ejemplo si el asilo les fue denegado en un país por el que transitaron de camino a Estados Unidos, si no han podido usar CBP One, en circunstancias excepcionales o en el supuesto de niños no acompañados.

“El flujo va bajando al día de hoy. No hemos tenido confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera”, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en rueda de prensa.

Agustión Sortomi, un hondureño, intentó entregarse a las autoridades fronterizas con su esposa y sus dos hijos.

“Ya me entregué dos veces y no me reciben. No sé qué hacer y es lejos aún”, contó el jueves a una periodista de la AFP. Al final optó por retroceder para ver el viernes “qué solución tienen las nuevas reglas”.

En los últimos días los agentes estadounidenses han interceptado a unos 10.000 migrantes por día, según medios de comunicación estadounidenses que citan fuentes oficiales.

En la madrugada del viernes, algunos migrantes probaban suerte, aunque no muy convencidos.

En el cruce fronterizo de Tijuana, en México, una mujer guatemalteca que dice llamarse Paola llegó justo cuando expiraba el Título 42.

Se acercó con su hija en brazos al cruce, pero un agente le explicó en español que no podía pasar y le recomendó que descargara la aplicación CBP One para tramitar la solicitud de asilo.

“Voy a intentar, dije, a ver qué pasa”, comentó la joven. Lo intentó en el pasado varias veces. En vano.