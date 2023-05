En la víspera del fin del Título 42, migrantes cruzan la frontera y se entregan a Patrulla Fronteriza

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas , adviritó que al expirar la política del Título 42, la frontera no estaría abierta, y que quienes no cumplan los requisitos serán expulsados.

“La inmensa mayoría de quienes no cumplan los requisitos de asilo serán expulsados”, apuntó el secretario.

“Yo no me podía esconder en mi país, dejar todo botado y esconder todo en un apartamento o cambiarme de ciudad cuando no están las garantías”, contó a Telemundo51.

“Cuando tu hijo te dice tengo hambre, cuando te dice no he desayunado, la situación es más que todo ellos porque al fin y al cabo ahí lo han aguantado y soportado”, agregó Alonso.

La Patrulla Fronteriza llega dos veces al día al punto donde se encuentran estas familias y se llevan entre 50 a 100 migrantes en autobuses para ser llevados a los centros de detención donde podrían tener la oportunidad de ser escuchados durante una entrevista.