Laura Dogu: “Sin duda alguna las expulsiones de personas sin documentos continuarán”

“Se ha hablado mucho de cambios en algo que se llama el Título 42, un reglamento de la ley estadounidense que utilizamos durante la pandemia; esto ha causado mucha confusión”, argumentó Laura Dogu.

La diplomática aseguró que “se seguirá expulsando a personas, el cambio no es sólo el motivo para la expulsión; pero sin duda alguna las expulsiones de personas sin documentos continuarán. Es decir, que las fronteras de Estados Unidos no están abiertas y el fin del Título 42 no significa que pueden ir sin permiso”, recalcó.