EE UU y Cuba en tensión tras muerte de 4 tripulantes estadounidenses en aguas cubanas

Cuba.- La Casa Blanca está monitoreando el ataque de Cuba a una lancha procedente de Estados Unidos en el que murieron al menos cuatro tripulantes, informó este miércoles el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance.

Durante una comparecencia de prensa, Vance reveló que fue informado de lo sucedido por el secretario de Estado, Marco Rubio, pero apuntó que todavía se desconocen muchos detalles.

"Marco me lo contó hace unos 15 minutos, pero no conocemos muchos detalles. Es una situación que estamos monitoreando. Ojalá no sea tan malo como tememos que podría ser", declaró el vicepresidente.

Según el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.

El comunicado oficial indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.

El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque y aseguró que los "comunistas rendirán cuentas".

Según el diario The New York Times, la lancha atacada no formaba parte de una flotilla ni pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos.

El mismo periódico apuntó que parece ser una lancha motora Pro-Line de unos siete metros, construida en 1981 y utilizada habitualmente como un barco pesquero con una capacidad de unos diez tripulantes.

El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un bloqueo petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.

En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE.UU. disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano. EFE