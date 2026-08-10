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Encuentran ocho cadáveres mutilados en dos fosas en zona minera de Ecuador

La Policía investiga si el campamento rústico donde ocurrió el hallazgo estaba vinculado a la minería ilegal. En el lugar también se encontraron dos vehículos incinerados

  • Actualizado: 10 de agosto de 2026 a las 07:36
Encuentran ocho cadáveres mutilados en dos fosas en zona minera de Ecuador

Los cuerpos estaban en el interior de la mina con signos de tortura.

Foto cortesía: Policía Ecuador.

Quito, Ecuador.- Un total de ocho cadáveres, correspondientes a siete hombres y una mujer, fueron encontrados en dos fosas de una zona minera en el municipio Pucará, en la provincia andina del Azuay, situada en el sur de Ecuador, informó este domingo el jefe de la Policía, Pablo Inga.

El hallazgo de los cadáveres mutilados tuvo lugar el sábado en un campamento rústico, que podría estar vinculado a minería ilegal en una zona cercana al sector Huasipamba, a seis horas de la ciudad andina de Cuenca.

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En el sitio también se hallaron dos vehículos incinerados y la Policía investiga las circunstancias del hecho que dejó las ocho víctimas mortales y que, según los primeros testimonios de cercanos, estaban desaparecidas desde el pasado jueves.

Las personas habrían muerto unas 48 horas antes del hallazgo, según datos preliminares de Criminalística. Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de 'conflicto armado interno' que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas" y a las que vincula, principalmente, al narcotráfico y a la minería ilegal.

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior.

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Redacción web
Agencia EFE

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