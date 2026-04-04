Empujón durante viacrucis deja lesionado a actor que hacía de Jesús en México

El joven fue identificado como Juan Enrique Cirilo , de 26 años, quien sufrió heridas en la cabeza y en un brazo luego de caer mientras cargaba la cruz en una de las escenas centrales del acto religioso, realizado en el marco de la Semana Santa.

Xonacatlán, México.- La escenificación del tradicional viacrucis en Xonacatlán , Estado de México, fue suspendida luego de que el actor que interpretaba a Jesús resultara lesionado tras ser empujado durante la representación, generando momentos de tensión entre los asistentes.

De acuerdo con testimonios, el incidente ocurrió cuando otro participante, que interpretaba a un centurión, lo empujó durante la dramatización, provocando su caída frente a decenas de espectadores.



En un primer momento, algunos asistentes pensaron que se trataba de parte del acto; sin embargo, al percatarse de la gravedad de la situación, el ambiente cambió rápidamente.

Equipos de Protección Civil acudieron al lugar para brindarle atención médica inmediata y posteriormente trasladaron al joven a un centro asistencial. Autoridades informaron que, pese a las lesiones, se encuentra fuera de peligro.

Tras lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender el evento para evitar mayores riesgos y garantizar la seguridad de los participantes. Indicaron que la representación podría retomarse posteriormente con otro actor en el papel principal.

El viacrucis de Xonacatlán es una de las celebraciones religiosas más concurridas durante la Semana Santa en la zona, por lo que el incidente generó preocupación entre la comunidad.

