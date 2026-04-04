Familia muere en trágico accidente rumbo a Acapulco durante Viernes Santo

El percance ocurrió minutos antes del mediodía, a pocos metros de la caseta de cobro “Metlapil”, cuando la familia se dirigía desde el Estado de México hacia las playas de Acapulco para pasar el asueto de Viernes Santo.

Guerrero, México.- Al menos cinco integrantes de una familia murieron y ocho personas resultaron heridas tras un accidente carretero registrado la mañana del viernes 3 de abril en el Viaducto Metlapil, en la zona de Tres Palos, en Guerrero, México.

De acuerdo con los primeros reportes, la familia viajaba en una camioneta tipo pick up Chevrolet blanca con placas del Estado de México.

A menos de 10 kilómetros de su destino, una llanta del vehículo se ponchó, lo que provocó que el conductor perdiera el control, saliera de la vía y volcara sobre la cuneta divisoria del viaducto.

El fuerte impacto ocasionó que varios de los ocupantes salieran proyectados fuera de la unidad, lo que derivó en la muerte de cinco personas en el lugar, además de múltiples lesionados.

Equipos de emergencia trasladaron a los heridos a centros asistenciales cercanos.

Entre ellos, un menor de edad que falleció minutos después debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate y atención a las víctimas.

Por su parte, personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero inició las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del accidente y realizar el levantamiento de los cuerpos.