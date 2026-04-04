Una pareja y su bebé que estaba por nacer murieron embestidos por conductor ebrio en EE UU

Jennifer Loera Zarco, de 25 años, y su pareja, Marc Trejo, de 26, perdieron la vida tras ser embestidos por un hombre en estado de ebriedad que huía de la policía en California, Estados Unidos. El accidente vehicular no solo apagó la vida de la pareja, sino también la del bebé que esperaban y que estaba a solo días de nacer. A continuación los detalles de la tragedia.
De acuerdo con el reporte de las autoridades estadounidenses, el fatal siniestro ocurrió el pasado miércoles en la intersección de las calles Garey Avenue y Country Road.
La pareja se desplazaba a pocos metros de su hogar cuando una camioneta, que viajaba a una velocidad desmedida, los embistió con tal magnitud que los equipos de emergencia no pudieron hacer nada más para salvarles la vida.
Jennifer se encontraba en la etapa final de su embarazo de su hijo, a quien ya habían llamado Elliot. Su nacimiento estaba programado para este próximo 20 de abril.
Hacía apenas unos días, el entorno cercano de la pareja se había reunido para celebrar un baby shower. Entre risas y regalos, Marc y Jennifer compartían con sus seres queridos la ilusión de ver a su pequeño crecer y convertirse en un talentoso jugador de fútbol.
"Ella estaba muy feliz y emocionada. Ni siquiera pudimos conocer al bebé", expresaron familiares en entrevista con medios locales, lamentando la triple pérdida.
El responsable de este escenario de muerte fue identificado por las autoridades como Marshal Judson, un hombre de 31 años. Al momento del impacto, Judson no solo presentaba signos de embriaguez, sino que protagonizaba una huida desesperada.
Según el reporte oficial, el sospechoso era buscado activamente por la policía tras haber sido señalado en un presunto caso de violencia doméstica. En su intento por no ser capturado, el sujeto ignoró por completo las señales de tránsito y la seguridad de los demás conductores.
Tras el impacto demoledor, Judson fue puesto bajo custodia de manera inmediata. Ahora enfrenta cargos severos ante la justicia estadounidense, entre los que destacan homicidio vehicular bajo la influencia del alcohol y evadir a la autoridad con resultado de muerte.
Mientras tanto, desde México, país de origen de una parte de la familia, exigen que el sistema judicial aplique todo el peso de la ley contra el conductor.