Una pareja y su bebé que estaba por nacer murieron embestidos por conductor ebrio en EE UU

Jennifer Loera Zarco, de 25 años, y su pareja, Marc Trejo, de 26, perdieron la vida tras ser embestidos por un hombre en estado de ebriedad que huía de la policía en California, Estados Unidos. El accidente vehicular no solo apagó la vida de la pareja, sino también la del bebé que esperaban y que estaba a solo días de nacer. A continuación los detalles de la tragedia.