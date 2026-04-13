Empate técnico entre candidatos complica definición rumbo a segunda vuelta en Perú

Lima, La Asociación Civil Transparencia exhortó a "esperar con calma y paciencia los resultados oficiales para definir cuál de estos candidatos acompañará a Fujimori en la segunda vuelta.- Un nuevo conteo rápido de actas de las elecciones del domingo en Perú, realizado por la encuestadora Ipsos y difundido este lunes, apunta a un triple empate técnico entre el izquierdista Roberto Sánchez, el ultraderechista Rafael López Aliaga y el centrista Jorge Nieto para enfrentarse en la segunda vuelta a la derechista Keiko Fujimori. Con una muestra de 991 actas electorales y un margen de error de alrededor del 1 %, este conteo rápido de Ipsos para la Asociación Civil Transparencia confirma a Fujimori (Fuerza Popular) en primer lugar con 17,1 %, seguido de Sánchez (Juntos por el Perú), con 12,4 %; López Aliaga, con 11,3 %, y Nieto (Partido del Buen Gobierno), con 10,7 %. A la medianoche del domingo se difundió un primer conteo rápido realizado por la encuestadora Datum a 1.500 mesas electorales, con un margen de error del 1 %, que presentaba a Fujimori con 16,8 %; seguida de López Aliaga, con 12,9 %; Nieto, con 11,6 %, mientras que Sánchez figuraba quinto con 9,4 %.

A mediodía de este lunes, el escrutinio oficial tenía un avance del 54,7 % y presentaba a Fujimori en primer lugar con 16,9 %; a López Aliaga en segundo lugar (14,39 %) y Nieto en tercera posición con 12,7 %, mientras que Sánchez está sexto con 8,12 %. "Todavía no se ve reflejado el apoyo que Sánchez tiene en el resto del país, especialmente en zonas rurales", aseguró en rueda de prensa el director de Ipsos, Alfredo Torres, al señalar que hasta ahora los votos computados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) son principalmente urbanos y todavía no rurales. En los entornos urbanos es donde López Aliaga, empresario y exalcalde de Lima, concentra prácticamente toda su votación, mientras que con Sánchez, exministro que reivindica al encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), ocurre al revés: su voto está aglutinado principalmente en zonas rurales. La Asociación Civil Transparencia exhortó a "esperar con calma y paciencia los resultados oficiales para definir cuál de estos candidatos acompañará a Fujimori en la segunda vuelta", y pidió especialmente a los candidatos "no cantar victoria antes de tiempo". El presidente de Transparencia, Álvaro Henzler, reportó que, pese a los problemas logísticos en el reparto del material electoral que causaron graves demoras en la apertura de los centros de votación e incluso el inédito aplazamiento del sufragio hasta este lunes para trece locales, "no se puede alegar que haya habido un fraude a mesa".