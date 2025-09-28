Elevan a 40 los muertos en una estampida en la India tras actividad política

Nueva Delhi, India.- Las autoridades de la India elevaron este domingo a 40 la cifra de muertos por la estampida en el mitin de un popular actor convertido en político, con los organizadores enfrentando cargos criminales por presunta negligencia grave mientras ellos denuncian una "conspiración" en su contra. El último balance fue informado en una rueda de prensa por el director general adjunto de la Policía del estado de Tamil Nadu, Davidson Devasirvatham, durante la presentación del informe preliminar de la tragedia ocurrida ayer.

Según esto, en la zona del evento no había una provisión adecuada de agua o comida, lo que provocó desmayos entre la multitud que esperaba por Vijay, el actor convertido en la figura estrella de la formación regional TVK. Miles de hombres, mujeres y niños se congregaron desde el mediodía del sábado en la localidad de Karur, de Tamil Nadu, pero la llegada del actor Vijay se retrasó unas siete horas, presentándose después de las 7 de la tarde. Algunos testigos aseguraron a los medios que, incluso mientras Vijay pronunciaba su discurso, varias personas se desplomaron, pero el acto continuó y supuestamente no se permitió el acceso de las ambulancias al recinto. La tragedia, que dejó más de un centenar de heridos puso al actor de 51 años, cuyo partido TVK se prepara para debutar en las elecciones del estado de Tamil Nadu el próximo año, en el centro de la tensión. El gobierno presentó cargos por "homicidio culposo" contra el secretario general del TVK, N. Anand, y otros dos altos cargos, y ha ordenado una investigación judicial.