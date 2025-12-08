Elevan a 30 la cifra de heridos por el fuerte terremoto de 7.5 en el norte de Japón

Tokio, Japón.-Al menos 30 personas resultaron heridas en relación con el terremoto de magnitud 7.5 que golpeó a última hora del lunes el norte de Japón, informó este martes la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, que pidió extremar las precauciones ante la posibilidad de un terremoto similar o mayor en los próximos días.

"Hasta el momento hemos recibido informes de 30 heridos y un incendio en una vivienda, y seguimos trabajando para evaluar el alcance de los daños", dijo la mandataria a su llegada al Kantei, la sede del Gobierno central en Tokio, en declaraciones a la prensa retransmitidas por la cadena pública NHK.

Takaichi instó a la población a permanecer preparada para potenciales evacuaciones como la de las últimas horas, que afectaron puntualmente a más de 20.000 personas después de que las autoridades meteorológicas emitieran una alerta de tsunami que afectó a las costas del Pacífico del archipiélago, donde se observaron subidas de la marea de hasta 70 centímetros.

El terremoto se produjo a las 23:15 del lunes (14:15 GMT) en el mar frente a la prefectura de Aomori (noreste) con epicentro a 50 kilómetros de profundidad y una magnitud preliminar de 7,6, revisada posteriormente a 7,5.