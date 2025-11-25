El Vaticano defiende la monogamia y advierte sobre divorcios, adulterio y poliamor

Ciudad del Vaticano, Vaticano.- El Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano publicó este martes un documento en el que defiende la monogamia y recuerda la indisolubilidad del matrimonio para los católicos ante "la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio y la promoción del poliamor".

El prefecto del que fuera el Santo Oficio, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, presentó este denso documento, aprobado por León XIV y titulado: "Una caro. Elogio de la monogamia" en el que se repasa "el valor del matrimonio" apoyándose en reflexiones filosóficas, teológicas y culturales.

El documento, como explica el cardenal argentino, surgió tras la petición de varios obispos africanos "ante el fenómeno en muchas comunidades de la práctica, todavía habitual, de la poligamia en algunas regiones del continente", pero también es una respuesta a una época donde la Iglesia Católica ve amenazado "el sacramento del matrimonio".

"Nuestra época, de hecho, está experimentando diversas tendencias con respecto al amor: la multiplicación de los divorcios, la fragilidad de las uniones, la banalización del adulterio, la promoción del poliamor", explica el documento, que hace notar que, sin embargo, "frente a todo esto, también debe reconocerse que las grandes narrativas colectivas (novelas, películas, canciones) continúan exaltando el mito del único y exclusivo 'gran amor'".

"La paradoja es evidente: las prácticas sociales socavan lo que la imaginación celebra. Esto revela que el deseo de amor monógamo permanece inscrito en lo más profundo del ser humano, incluso cuando el comportamiento parece negarlo", aseguran desde el Vaticano.