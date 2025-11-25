Una mujer da señales de vida en el ataúd antes de ser incinerada en Tailandia

Bangkok, Tailandia.-Una mujer de 65 años de edad, declarada muerta el sábado en Tailandia, empezó a moverse dentro del ataúd en el que era trasladada para su cremación en un templo budista de la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok, donde los religiosos retransmitieron en directo la noticia a través de Facebook.

Trabajadores del centro religioso Wat Rat Prakongtham, donde se registró el incidente, confirmaron este martes a EFE el suceso, que ha sido reseñado por medios locales, en los que se ha difundido el vídeo del momento en que la mujer fue descubierta con vida.

La sexagenaria, después de hacer unos primeros movimientos, fue sacada del féretro con ayuda de tres hombres, que luego la montaron en una ambulancia y la trasladaron a un hospital cercano.