El papa canonizará a primeros santos venezolanos: "Un momento de reconciliación y unidad"

El Vaticano.-El papa León XIV oficiará este domingo en el Vaticano la canonización de los dos primeros santos venezolanos, el médico José Gregorio Hernández (1864 -1919) y la religiosa Carmen Rendiles (1903-1977), en una ceremonia que representa un hito histórico para Venezuela y que se considera "un momento de reconciliación y unidad".

La proclamación tendrá lugar durante una misa que se espera multitudinaria, y en la que también serán canonizados otros cinco beatos de Turquía, Papúa Nueva Guinea e Italia.

En el marco de las actividades previas a la ceremonia, este viernes en Roma se celebró el acto académico, donde el sustituto para los Asuntos Generales de la Secretaría de Estado Vaticana, el venezolano Edgar Peña Parra, destacó que estas canonizaciones son "un ejemplo universal capaz de inspirar fraternidad, servicio y esperanza, superando toda barrera cultural y geográfica".

Además, destacó que la canonización de José Gregorio Hernández representa "no solo un momento de reconciliación y unidad para Venezuela, sino también un don para toda la Iglesia".

Hernández, nacido en Isnotú, estado Trujillo, en 1864 y fallecido en Caracas en 1919, fue beatificado en 2021 después de que el papa Francisco reconociera el milagro de la recuperación de Yaxury Solórzano Ortega, una niña que recibió un disparo en la cabeza y a quien los médicos daban por perdida.