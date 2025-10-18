Asesinan a agente de la Guardia Nacional de México; presunto agresor la acosaba

La muerte de Stephany Carmona Rojas, agente activa de la Guardia Nacional originaria de Ajalpan, Puebla, en México, ha generado indignación y exigencias de justicia, tras presuntamente ser víctima de feminicidio dentro de las instalaciones del Batallón 51 en Acapulco, Guerrero.
De acuerdo con los reportes, Stephany recibió dos impactos de arma de fuego en la cabeza mientras realizaba prácticas de tiro.
Familiares y amigos indican que el presunto agresor es el Segundo Sargento Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien habría escapado tras los hechos, lo que provocó la implementación de operativos de búsqueda en la terminal de autobuses y el aeropuerto de Acapulco.
Stephany había denunciado ser víctima de acoso dentro de la corporación, pero también expresaba su amor por su trabajo y su sueño de servir al país, según relataron amigos cercanos.
Los padres de la joven acudieron al Ministerio Público en Acapulco para exigir una investigación con perspectiva de género, transparente y sin encubrimientos.
María Fernanda, madre de Stephany, pidió justicia y el esclarecimiento total del caso.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, confirmó que la investigación está en manos de las fiscalías de Puebla y Guerrero y condenó los hechos.
“Está en las manos de las fiscalías; en cuanto tengamos información, lo haremos público”, declaró.
El Ayuntamiento de Ajalpan también lamentó la muerte de la joven y solicitó a las autoridades correspondientes una investigación exhaustiva para que los responsables no queden impunes.
El cuerpo de Stephany llegó la mañana del jueves a su localidad natal, escoltado por familiares y amigos.